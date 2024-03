F1: Ferrari pode apresentar atualizações no SF24 no Japão

Em vez de o fazer em Imola, a primeira corrida na Europa, a Ferrari pretende apresentar já uma fase preliminar da grande alteração que está pensada para o fundo do monolugar, respondendo mais rapidamente à necessidade de desenvolvimento do SF24 e, desta forma, tentar alcançar a Red Bull antes dos austríacos fazerem o mesmo.

Segundo a edição italiana do Motorsport, Vasseur está a fazer força para antecipar os primeiros grandes desenvolvimentos em Suzuka, confirmando a sua intenção de manter a pressão sobre a Red Bull, numa pista em que os responsáveis da equipa austríaca acreditam poderem voltar ao topo da classificação. Esta é a mentalidade mais agressiva que o líder francês quer para a sua equipa, aproveitando o ímpeto vitorioso na Austrália. Avança a mesma publicação, que na fábrica de Maranello estão todos focados em antecipar a estreia de um renovado fundo para o Ferrari SF24 no Grande Prémio do Japão, tentando melhorar o desempenho do carro, especialmente na sua parte central.

Após o triunfo na Austrália, Frédéric Vasseur insistiu na ideia de manter a pressão na luta pelos lugares cimeiros da classificação, podendo dar à Red Bull menos margem para erros. Por isso, a equipa de Maranello pode antecipar para Suzuka, palco do próximo Grande Prémio da temporada, a introdução das primeiras grandes atualizações, até prevendo que a estrutura de Milton Keynes volte ao desempenho que demonstrou no Barém e na Arábia Saudita.

