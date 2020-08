F1: Ferrari detetou problema, Vettel vai ter chassis novo

Está encontrado o bode expiatório para as más prestações de Sebastian Vettel em Silverstone. O alemão vai ter um novo chassis para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, porque a Ferrari encontrou uma “pequena falha” que terá sucedido aquando duma passagem mais forte por cima de um corretor. Ainda que a equipa admita que não teve muito efeito no desempenho, o facto de Vettel ter reportado sistemáticas dificuldades com o carro, justifica a mudança.



Agora, pode tirar-se a prova dos nove, pois se de repente as prestações de Vettel se transfigurarem, será lógico concluir que a questão da confiança advinha de algo que não estava bem com o carro. Por outro lado, se tudo continuar na mesma, ou o novo monolugar também tem defeito, ou o problema não está aí…