F1: Ferrari com um orçamento maior para a entrada nos novos regulamentos

O CEO da Ferrari, Louis Camilleri, falou aos media em Maranello e confirmou que a Ferrari vai utilizar mais recursos para a entrada nos novos regulamentos da Fórmula 1, que entram em vigor em 2021. Com Mattia Binotto ao seu lado, Camilleri disse que o ano fiscal da Ferrari foi bom, contando com o lançamento do híbrido SF90 Stradale.

“Somos uma companhia de carros. É essa companhia que dá os fundos ao Mattia. Estamos preparados para investir e esperamos que os carros consigam suportar esse investimento. Vamos investir não só em pessoas, como também nas infraestruturas.” – disse Camilleri.

“Começámos cedo no carro de 2021, por isso, para 2020 o orçamento que temos é aquele que é necessário.” – afirmou Mattia Binotto.

“Vamos investir não só em termos financeiros, mas também em recursos humanos.” – finalizou Binotto.

É uma notícia que as equipas do meio do pelotão provavelmente não queriam ouvir. Mas, as regras já estão delineadas e só a partir de 2021 é que o teto orçamental entra em vigor.