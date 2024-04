F1: Ferrari altera designação oficial com novo patrocinador

A par da decoração especial para o GP de Miami, a Ferrari fez saber que conta com um novo patrocinador, que passará a constar no nome da equipa.

A partir do próximo Grande Prémio de Miami, a inscrição da equipa italiana passa a ser Scuderia Ferrari HP, após anunciado a nova parceria comercial. Foi celebrado um acordo plurianual com o gigante informático HP que, segundo alguns relatos, poderá rivalizar com o encaixe financeiro da Red Bull com o negócio da Oracle. Um patrocinador constar no nome oficial da equipa na F1 é algo que não acontece com frequência na Ferrari.

O novo acordo comercial abrange a equipa de F1, a equipa de E-Sports, bem como a Ferrari Driver Academy, incluindo a inscrição na F1 Academy com a piloto Maya Weug.

Ainda para Miami, a Ferrari quer manter a expetativa sobre a decoração especial em azul do Grande Prémio de Miami, dando mais pistas sobre o ‘design’ único da prova.

Para celebrar os 70 anos de envolvimento da Ferrari nos desportos motorizados norte-americanos, a equipa italiana anunciou ontem planos para uma decoração especial e única com dois tons de azul para a próxima prova da temporada de 2024 da Fórmula 1, o Grande Prémio de Miami.

A equipa revelou a nova linha de equipamento de produtos para os fãs, que conta já com azul.

A decisão remete para um momento significativo na história da Ferrari, quando competiu com uma pintura azul e branca como parte de um protesto liderado por Enzo Ferrari em 1964.

À medida que a excitação cresce em torno da próxima decoração da Ferrari, aguardam-se mais detalhes sobre o ‘design’ que irá adornar o carro da Scuderia em Miami.