F1: Ferrari ‘acostuma-se’ à rivalidade dos pilotos

O que às vezes começa por ser um problema, pode depois transformar-se num bom problema! Depois de vários anos em que Kimi Raikkonen não fazia sombra a Sebastian Vettel, a Ferrari está agora a ‘acostumar-se’ às lutas entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Até aqui, a estratégia tradicional da Scuderia sempre passou por ter um claro piloto número 1, e um sólido apoio, por parte do segundo piloto, mas em 2019 essa hierarquia começou a perder fulgor, até desaparecer por completo. Culpado: Charles Leclerc.

A velocidade e a ambição de Leclerc, tornou-se óbvia: “Acreditem, no início do ano tivemos algumas reuniões que não foram fáceis de gerir, mas mais para o fim da temporada senti-me cada vez mais confortável, o que significava que nos estávamos a acostumar a isso como equipa.

Não foi um exercício fácil e todos podem fazer melhor, como sempre, mas acredito que esta é a forma certa de otimizar os resultados”, começou por dizer Mattia Binotto, que admite ainda que num contexto destes o ‘erro’ é provável: “Tenho certeza de que esses erros também fazem parte do processo de crescimento”, acrescentou.