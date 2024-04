F1: Fernando Alonso confirmado na Aston Martin até 2026

Ainda esta manhã havia dúvidas, mas nos bastidores estas já estavam a ser colocadas de parte: A Aston Martin anunciou que Fernando Alonso vai permanecer na equipa de Fórmula 1 com um novo contrato plurianual. Termina desta forma a especulação quanto ao futuro do bicampeão mundial.

Esta é a primeira peça do xadrez da Silly Season a mover-se, pelo que os rumores que o colocavam no caminho da Mercedes ou da Red Bull terminaram: “Garantir o futuro a longo prazo de Fernando com a Aston Martin Aramco é uma notícia fantástica. Construímos uma forte relação de trabalho ao longo dos últimos 18 meses e partilhamos a mesma determinação em ver este projeto bem sucedido. Temos mantido um diálogo constante ao longo dos últimos meses e o Fernando tem sido fiel à sua palavra: quando decidiu que queria continuar a correr, falou connosco primeiro. O Fernando demonstrou que acredita em nós e nós acreditamos nele. Ele tem fome de sucesso, está a conduzir melhor do que nunca, está mais em forma do que nunca e está completamente dedicado a fazer da Aston Martin Aramco uma força competitiva. Este acordo leva-nos até 2026, altura em que iniciamos a nossa parceria de unidade de potência de trabalho com a Honda. Estamos ansiosos por criar mais memórias incríveis e alcançar mais sucesso juntos”, disse o chefe de equipa Mike Krack.