F1, Felipe Massa acredita ter “todas as possibilidades de ganhar” processo judicial | AutoSport

Felipe Massa iniciou oficialmente um processo legal contra a Fórmula 1, FIA e Bernie Ecclestone, procurando uma revisão das circunstâncias que envolveram o campeonato mundial de 2008. A ação legal surge após as tentativas de encontrar uma solução extrajudicial terem sido infrutíferas. Os advogados de Massa afirmaram que o fracasso da FIA, com a cumplicidade de Bernie Ecclestone e da FOM, levou a perdas financeiras significativas para o brasileiro, que agora pede pelo menos 82 milhões de dólares de indemnização.

Tendo estado presente no E-Prix de São Paulo, quarta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E, Massa reagiu pela primeira vez à abertura do processo. Em declarações ao RacingNews365, o brasileiro sublinhou que “vamos lutar até o fim, e esta é a única coisa que posso dizer, não depende mais de mim. Depende dos advogados. Temos um grupo muito, muito bom de pessoas, pessoas profissionais a trabalhar nisso”.

Massa explicou ainda que acredita “realmente que temos um caso sólido e todas as possibilidades de ganhar, mas, para ser sincero, já não depende de mim. A única coisa que posso dizer é que estamos a lutar pela justiça, porque não foi justo o que me aconteceu”.

A controvérsia tem origem em comentários feitos por Bernie Ecclestone no ano passado, sugerindo que a F1 tinha informações suficientes em 2008 para investigar o escândalo “crashgate” e potencialmente cancelar os resultados da corrida em Singapura antes de Lewis Hamilton ser confirmado como campeão. Massa, que terminou em segundo lugar no campeonato de 2008, pretende resolver o que considera ser uma injustiça histórica no desporto através das vias legais.