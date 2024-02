F1: Esteban Ocon ‘favorito’ da Mercedes para o lugar de Lewis Hamilton? | AutoSport

Martin Brundle comentador da Sky Sports, é de opinião que o ‘preferido’ da Mercedes para substituir Lewis Hamilton em 2025 é Esteban Ocon, atual piloto da Alpine. O francês, ainda ligado à Mercedes, já tem uma vitória no seu currículo, em 2021 na Hungria, e três pódios, teve uma carreira júnior de sucessos ao vencer o Europeu de Fórmula 3 de 2014 e a GP3 Series de 2015, o que lhe rendeu uma vaga no programa de desenvolvimento de pilotos da Mercedes, para quem trabalhou como reserva. Depois do título da GP3, Ocon fez sua estreia na Fórmula 1 pela Manor Racing no Grande Prémio da Bélgica de 2016, substituindo Rio Haryanto.

Mudou-se para a Force India/Racing Point em 2017, fazendo parceria com mexicano Sergio Pérez nas temporadas de F1 de 2017 e 2018, ligação em que houve muita ‘faísca’. Ocon deixou a Racing Point no final de 2018 e tornou-se piloto reserva da Mercedes em 2019 até à sua mudança para a Renault em 2020. Conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 no Grande Prémio de Sakhir de 2020 e sua primeira vitória na Hungria de 2021.

Martin Brundle acredita que a Mercedes pode estar de olho no piloto da Alpine Esteban Ocon antes da temporada de 2025. Certamente é dos pilotos que Toto Wolff tem na sua agenda, e sem dúvida uma forte possibilidade, tendo em conta a sua precoce ligação à Mercedes. Mas Toto Wolff pode esperar, ver onde param as modas, pois o lugar que fica vago na sua equipa é o mais apetecível hoje em dia, a não ser que Sergio Perez deixe a Red Bull. Se isso suceder, o lugar da Mercedes passa para segundo lugar.