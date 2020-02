F1, Esteban Ocon: “Aqui, a atmosfera é muito melhor e a relação com o Ricciardo é boa…”

O diretor de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, já tinha dito ao podcast Beyond The Grid que a relação entre Daniel Ricciardo e Esteban Ocon seria um desafio. Agora, Ocon reflete que a sua relação com Ricciardo é muito melhor do que a relação que tinha com Sergio Pérez, nos tempos da Racing Point, concedendo que o que aconteceu com o mexicano não deve acontecer com o australiano.

“Não estávamos numa boa atmosfera. Tínhamos respeito, eu e o Checo, mas não era uma atmosfera boa. Em pista, estivemos muito envolvidos em certas situações, e isso não ajudou. Não é algo que queira repetir.”

“Aqui, a atmosfera é muito melhor e a relação com o Daniel é boa. Se conseguirmos continuar a trabalhar como estamos, claro que vai ser diferente em pista, vai ser bom para todos esta energia positiva.”