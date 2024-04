F1: Especulação em torno dos pilotos para a Audi atinge Sebastian Vettel

No meio do turbilhão de especulação no mercado de pilotos da Fórmula 1, uma equipa de meio do pelotão, apesar de ainda não somar pontos em 2024, está a captar uma atenção significativa. A Sauber continua a ser uma das opções mais atraentes da grelha.

Os nomes para possíveis opções para a entrada oficial da Audi na grelha da Fórmula 1 vão-se acumulando, mais parecendo um boletim do Totobola ou Euromilhões onde se vão fazendo cruzes naqueles pilotos que podem ter qualquer relação com a marca germânica e serem considerados uma possibilidade.

Depois de Carlos Sainz parecer ser o alvo prioritário, segundo alguns rumores sobre o mercado de pilotos, a Audi poderá ter um trunfo na manga no caso do espanhol sentir a tentação de outro projeto – parece haver uma forte possibilidade de Sainz assinar pela Mercedes, substituindo Lewis Hamilton na próxima temporada. Esse trunfo chama-se Sebastian Vettel, que também é falado como opção para a Mercedes.

Ainda no ano passado, dava-se conta do interesse, algo surpreendente, em Nico Hülkenberg e Esteban Ocon para a Audi, já depois do nome de Carlos Sainz ter sido avançado. Ainda que na altura, parecia certa a renovação de contrato da dupla de pilotos da Ferrari, fechando dessa forma, a porta à ida de Sainz. O piloto alemão confirmou conversas com a marca do seu país e já nas recentes semanas, o seu nome voltou a ser avançado.

Apesar de se saber que os responsáveis do grupo Volkswagen, que detém a Audi, gostarem de ter um piloto alemão na estrutura, a escolha não é muita. E se, de facto, a escolha for feita apenas pela nacionalidade, os dois podem ser considerados, mesmo que Vettel esteja atualmente de fora da competição e tenha realizado um teste com a Porsche no hipercarro que vai competir em Le Mans.

Pode não parecer provável a escolha de Sebastian Vettel, mas não se pode dizer nunca na Fórmula 1, não tivéssemos tido o exemplo recente da contratação de Lewis Hamilton pela Ferrari.