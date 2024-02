F1: Eddie Jordan apostaria em Felipe Drugovich para um lugar na grelha | AutoSport

David Coulthard e Eddie Jordan abordaram no último episódio do podcast ‘Formula for Success’ o facto da Fórmula 1 não ter qualquer estreante na grelha na época de 2024, com o antigo responsável da Jordan chamou a atenção para o facto de nenhuma das dez equipas do mundial apostar num jovem piloto.

“Estou tão chateado”, desabafou Eddie Jordan nos primeiros minutos do episódio. “Não consigo dizer-vos como isto é irritante e eu realmente culpo as 10 equipas por isso. É escandaloso, a visão, a perspectiva é negativa. Penso que todas as grandes equipas, as equipas mais pequenas, deviam ter vergonha de não darem espaço a sangue jovem, jovens talentos, e mesmo para os meios de comunicação social terem algo para analisar – quem é o melhor estreante do ano, quem foi o melhor – não se pode dizer isso este ano”.

Questionado por Coulthard em quem apostaria, Eddie Jordan sabe quem seriam os pilotos a merecerem uma oportunidade. “Um piloto que eu consideraria muito é Liam Lawson. E depois há um jovem brasileiro que muita gente ainda não tem no seu radar, que é o Felipe Drugovich. Venceu o campeonato de Fórmula 2 por uma margem enorme, uma vantagem superior ao que o Oscar [Piastri] alcançou [quando foi campeão da F2] e seria provavelmente a minha primeira escolha”, explicou o irlandês, apesar de Lawson já não ser um estreante na Fórmula 1 depois de substituir o lesionado Daniel Ricciardo na temporada passada.

Eddie Jordan valoriza ainda o facto do mercado brasileiro ser apelativo para a Fórmula 1 e o passado histórico daquela nação na competição.

Ainda sobre o facto de não existirem piloto estreantes na grelha deste ano, Jordan recordou que “a Toro Rosso foi o melhor ‘jardim de infância’, no meu entender. Deu uma oportunidade aos jovens pilotos e deixou-os voar. Gostei muito disso. E Franz Tost sempre gostou de ver a ascensão desses pilotos”, insistindo ainda que “é perturbador o facto de não haver estreantes” em 2024.