F1 e MotoGP juntos no Circuit of the Americas? Pouco provável…

De acordo com o Motorsport, o presidente do Circuit of the Americas, Bobby Epstein, congratula-se com a aquisição do MotoGP pela Liberty Media, mas vê desafios na coordenação de um eventual evento conjunto com a Fórmula 1. Embora não exclua a possibilidade, destaca as complexidades logísticas, incluindo as considerações dos patrocinadores e dos media, adiantando que é uma situação pouco provável de suceder. Epstein reconhece as dificuldades do MotoGP na América do Norte e vê o envolvimento da Liberty como uma bênção, antecipando benefícios para o seu circuito e enfatiza ainda a importância de lançar mais luz sobre o MotoGP para atrair um público mais amplo.