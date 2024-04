F1 e MotoGP juntas no mesmo evento? Lewis Hamilton gostaria de ver

Lewis Hamilton disse recentemente que os fins de semana de corrida com Fórmula 1 e MotoGP juntas poderiam ser uma possibilidade interessante.

Depois da Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, ter confirmado, no início deste mês, a compra de 86% dos direitos do MotoGP por 4.2 mil milhões de Euros, Lewis Hamilton expressou o seu interesse em ver fins de semana conjuntos de Fórmula 1 e MotoGP, vendo potencial para sinergias entre os mundiais de duas e quatro rodas, detidos pela mesma entidade.

Em 2022, e apesar de terem esgotado a venda de bilhetes para o fim de semana do Grande Prémio dos EUA, o programa no Circuito das Américas ficou reduzido devido ao final antecipado da época da W Series. Nessa altura, o responsável do traçado de Austin disse que gostaria de poder juntar mais séries à competição rainha do automobilismo e, caso não pudesse ser a Fórmula 2 e Fórmula 3, poderiam pensar em organizar corridas de duas rodas como suporte à F1. Robert Epstein explicou nessa altura, que “se não for Fórmula 2 ou Fórmula 3, podemos ser criativos […], preencher o programa de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu gostaria de ver motos no programa de apoio da Fórmula 1. Acho que seria divertido e os fãs gostariam”.

Agora, depois de confirmada a compra do mundial de motociclismo pela Liberty Media, também Hamilton vê com bons olhos a possibilidade de ambas as competições estarem em pista, no mesmo circuito e no mesmo fim de semana. “Penso que a Liberty fez um ótimo trabalho com a Fórmula 1, obviamente, o valor da marca aumentou [desde 2017]. Por isso, acho que podem fazer um ótimo trabalho com o MotoGP”, disse o piloto britânico, acrescentando que “é emocionante, porque adoro o MotoGP. Seria épico se pudéssemos tê-lo no mesmo fim de semana [com a F1]”.

Lewis Hamilton ainda brincou com a situação e disse que “talvez” pudesse “correr no MotoGP e num carro de Fórmula 1 no mesmo fim de semana. Isso seria muito fixe”. No entanto, na realidade isso seria “impossível”, concluiu.