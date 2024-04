F1: Desenvolvimento do motor da Red Bull corre como planeado, afirma Horner

Christian Horner deu conta que o desenvolvimento da unidade motriz da Red Bull para 2026 tem cumprido os objetivos pré-determinados, apesar de alguns rumores no paddock.

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, deu informações sobre o progresso do projeto de motor da equipa para 2026, em parceria com a Ford. O responsável sublinhou que o projeto está no bom caminho, cumprindo os objetivos estabelecidos apesar das especulações que têm dado conta de um possível atraso em Milton Keynes.

Em resultado das alterações ao regulamento da Fórmula 1 para 2026 o MGU-H vai deixar de fazer parte da unidade motriz, com um motor com ênfase na energia elétrica do MGU-K. A Red Bull e a RB estão a preparar-se para utilizar motores da Red Bull Powertrains em Milton Keynes, com a Ford a colaborar na unidade da próxima geração. Embora existam rumores de alguns contratempos, Horner tenta dissipar as preocupações sobre este projeto, negando qualquer atraso em relação aos adversários.

“Estamos a atingir os objetivos que nos propusemos”, disse Horner ao Motorsport.com. “Agora, é sempre difícil saber como esses objetivos se comparam aos dos nossos concorrentes, mas o esforço que está a ser feito nos bastidores é enorme, porque é literalmente uma corrida contra o relógio até ao início de 2026”.

Apesar de considerar que o grau de exigência é enorme para uma estrutura nova desenvolver e produzir motores, “a equipa está realmente à altura desse desafio. As nossas instalações são completas, tanto do ponto de vista dos testes e do desenvolvimento, com dinamómetros e salas de testes, etc.”.

Horner acrescentou ainda que “dois anos no mundo dos motores é um período de tempo muito curto. Estamos numa curva de aprendizagem acentuada, mas estamos onde esperamos estar nesta altura”.