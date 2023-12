F1, Derek Warwick: Penalização a Carlos Sainz em Las Vegas “foi errada” | AutoSport

Carlos Sainz foi penalizado pela troca de componentes do seu carro após o SF-23 ter ficado bastante danificado no incidente no curto primeiro treino livre do Grande Prémio de Las Vegas, quando uma tampa de saneamento se soltou quando o seu Ferrari passou por cima. Apesar de ter considerado injusta a sanção, o Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio de Las Vegas aplicou a penalização, perdendo o piloto espanhol 10 lugares na grelha de partida.

Derek Warwick, um dos comissários desportivos da FIA presentes no evento de Las Vegas, explicou agora que considera a penalização “errada”. “É um trabalho difícil para um comissário de pista, tal como para um árbitro, e temos de ser imparciais, temos de ser rigorosos e temos de ser duros, por vezes, mesmo quando isso nos prejudica”, disse o britânico nos Autosport Awards, em Londres, no domingo à noite. “A penalização que tivemos de aplicar a Sainz em Las Vegas foi errada, trabalhámos muito para que não acontecesse, mas são as regras”, disse Warwick, segundo a ESPN.

Ainda no mesmo dia do incidente, especulou-se que a Mercedes se teria oposto à derrogação da sanção pela FIA, mas a equipa de Brackley negou que tal tivesse acontecido. Por seu turno, a Ferrari espera ser compensada pelos danos sofridos no seu carro e que tiveram impacto financeiro para a estrutura.