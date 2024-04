F1: Delegação sul-coreana discutiu regresso do mundial com Stefano Domenicali

O interesse no regresso da Coreia ao calendário da Fórmula 1 não é novo. Há já algum tempo que circulam esses rumores, no entanto, a visita da delegação e a entrega da carta constituem um passo claro nessa intenção.

Incheon, situada a oeste de Seul, tem assim como objetivo o regresso da Fórmula 1 à Coreia do Sul. O país já foi anfitrião do mundial entre 2010 e 2013, mas nessa altura a corrida foi realizada no circuito permanente em Yeongam, mas a cidade de Incheon pretende criar um circuito citadino, a escolha mais popular entre os organizadores nos dias que correm.

Uma delegação sul-coreana, liderada pelo presidente da câmara da cidade de Incheon, Yoo Jeong-bok, encontrou-se com o diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, durante o Grande Prémio do Japão em Suzuka e apresentou-lhe uma carta de intenções, um primeiro passo para poder organizar uma corrida de Fórmula 1 naquela cidade nos próximos anos.

