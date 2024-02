F1, Daniel Ricciardo: “Sinto que este é o início da segunda parte da minha carreira” | AutoSport

Depois de terminados os testes de pré-temporada, equipas e pilotos preparam-se para a competição a sério, tendo início marcado para o próximo fim de semana, com o Grande Prémio do Barém a ter lugar no sábado e não no domingo, como habitualmente. Para Daniel Ricciardo, esta temporada é como se estivesse a entrar na “segunda parte” da sua carreira.

“Ao contrário do ano passado, desta vez foi bom ter uma pré-temporada em condições. Depois de 2022, precisava de uma folga, por isso foi ótimo entrar a meio da época, mas em termos de preparação total, este ano foi a melhor forma de me preparar”, começou por dizer o piloto em antevisão ao Grande Prémio do Barém. “Sinto que este é o início da segunda parte da minha carreira. Ter algum tempo de descanso dá-nos uma nova perspetiva. Estou a concentrar-me muito no que é uma segunda oportunidade para mim, mas, ao mesmo tempo, não estou a colocar pressão sobre mim próprio. Estou com fome e motivado, sem qualquer peso negativo nos ombros ou stress associado, que interfira na minha vida”.

Considerando “natural que um carro novo seja uma melhoria em relação ao anterior”, o piloto australiano dá conta que a equipa está mais motivada e pensa ter realizado um bom trabalho durante a pausa de inverno.

Ricciardo destacou que a maior dificuldade do traçado barenita está relacionada com a gestão dos pneus, especialmente os “traseiros, porque a pista é muito irregular”.

“Podemos passar algum tempo no simulador a conduzir em pista, mas não podemos praticar intensamente a corrida, roda com roda com 19 dos melhores pilotos do mundo, e isso faz com que a primeira corrida do ano seja muito emocionante”, concluiu o piloto australiano.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool