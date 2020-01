F1, Daniel Ricciardo: “Quero estar mais com a equipa…”

Daniel Ricciardo quer estar mais presente na fábrica para ajudar no início da época e envolver-se mais com a equipa. O piloto australiano começa a sua segunda temporada com a Renault, depois de uma estreia despontante na equipa francesa em 2019.

“Vou tirar um tempo para mim, como todos devem fazer. Defendo que todos devem ter um tempo para si. É importante para depois produzires mais. Para 2020, sei que posso fazer mais e melhor. Quero integrar-me mais com a equipa. Quero estar mais presente antes da temporada começar, antes dos testes, quero estar na fábrica mais.”

“Quero estar mais com a equipa, mesmo fora das pistas. Na pista é tanta coisa que não temos tempo de qualidade juntos. Conhecendo-os melhor dá-me a sensação de que trabalharemos mais, e assim podemos fazer com que coisas boas aconteçam.”