F1: Daniel Ricciardo aponta aos pódios em 2020

Daniel Ricciardo estreou-se na Renault em 2019, tendo tido uma ano difícil, com a equipa francesa a ficar na quinta posição do campeonato de construtores. O melhor resultado de Ricciardo e Nico Hulkenberg em 2019 foi 4º e 5º, respetivamente, em Monza, no Grande Prémio da Itália.

Para 2020, Ricciardo vai ter companhia de Esteban Ocon, que regressa à Fórmula 1. Assim sendo, o australiano acha que a equipa continua no bom caminho e aponta ao pódio em 2020.

“2019 não foi a melhor temporada. Ainda acreditamos em 2020. Estamos a chegar lá e acho que podemos chegar aos pódios.” – começou por dizer Ricciardo.

“Estamos ainda mais focados após esta temporada. Depois de me qualificar em quarto no Canadá, percebi que podemos chegar lá. O nosso melhor resultado em corrida foi em Monza, com um quarto lugar. Não esperava melhor. Agora, os piores resultados, não estava à espera de serem tão maus como foram.” – finalizou Ricciardo.