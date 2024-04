F1: Concorda com uma possível mudança de sistema de pontos? — Resultado sondagem

Questionamos os leitores do AutoSport se deve a F1 alterar de novo o sistema de pontos e dar a possibilidade a mais um ou dois pilotos durante cada Grande Prémio. Estes são os resultados apurados.

A maioria dos leitores que votou na sondagem realizada considera necessária uma mudança. 59,85% acredita que é preciso dar possibilidade a mais pilotos de somarem pontos durante os Grandes Prémios de Fórmula 1, enquanto 36,50% manteriam o atual sistema de pontuação.

As discussões estão em curso na comunidade da F1 sobre a justiça e a eficácia do sistema de pontos para refletir a verdadeira competitividade de equipas e pilotos e o que queremos saber dos leitores do AutoSport é sua opinião relativamente a este tema.

VOX POP

Cágado1: “Pontos devem premiar performances fora do comum, não a mediania. Aceito que sejam atribuídos a metade da grelha, face ao aumento da fiabilidade, mas seguramente não à 2ª metade da grelha.

Como ficariam na história feitos como o da Lella Lombardi, de conseguir meio ponto, ou mesmo do Pedro Lamy, de conseguir 1?! Passariam a ser coisas banais, que não foram.”

Pity: “Quantas vezes os pilotos da primeira metade da grelha abandonaram, o ano passado, por problemas nos carros? Muito poucas. A fiabilidade, agora, é quase de 100%, pelo que se não houver “strolladas”, a segunda metade da grelha não tem hipóteses de pontuar. Sendo assim, concordo.

PS: “strolladas” não significa, obrigatoriamente, a intervenção do Stroll, mas de qualquer um kamikaze.”

Lord Snow: “Eu entendo ambas as opiniões (manter ou mudar), no entanto, tenho dúvidas sobre se isto contribuirá para aumentar as disputas e ação na pista (motivos centrais de qualquer decisão tomada pela F1). Se pensarmos, de que valerá ter um carro mais para qualificação (rápido em uma volta) e/ou arriscar mais para tentar ir ao Q3 se a diferença for entre ter 3 ou 2 pontos (10°/11° lugares). A diferença de pontuar ou não vale o risco…entre 2 e 3 pontos nota-se bem que não vale o risco até porque a maioria dos pilotos do top 10 no final da corrida deixa de arriscar e simplesmente procuram manter a sua posição.

Estou, apesar de tudo, aberto a mudanças e acho sempre positivo quando se discutem ideias novas (mesmo que mais ou menos polémicas).”