F1: Como evoluiu o Red Bull RB20 face ao RB19 (vídeo) | AutoSport

Para se perceberem um pouco melhor o que a Red Bull já alcançou apesar de ter arriscado e mudado bastante o conceito do seu RB20, veja o vídeo abaixo com as diferenças de prestação entre o RB19 do ano passado e o RB20 deste ano, na qualificação dos anos de 2023 e 2024. O registo de Max Verstappen em 2023 foi de 1m29.708s, registo que pode ser comparado ao de Lewis Hamilton, no Mercedes W15 deste ano, que foi de 1m29.710s, e que lhe valeu apenas a nona posição. Na qualificação de 2024, Verstappen fez 1m29.179s, 0.529s mais rápido que em 2023.

As diferenças entre o novo RB20 da Red Bull e o RB19 de 2023 começam logo antes da primeira curva, , ambos os carros têm a mesma velocidade, mas o ponto de travagem do RB19 é bem mais cedo.

Verstappen tira o pé do acelerador muito tarde no RB20, a diferença já é de cerca de dois metros.

No Apex da primeira curva, a velocidade do RB20 é de 83 quilómetros por hora e o RB19 é de 69 quilómetros por hora.

Depois da seguinte reta longa, o RB19 trava de novo mais cedo, a velocidade máxima é a mesma, mas o RB20 ganha tempo ao travar mais tarde. A velocidade no Apex da curva do RB20 é 166 Km/h e a velocidade do RB19 é 135 Km/h.

Na curva 6, a diferença entre os dois carros é nesse momento de 0,335s. A velocidade máxima antes da travagem é de 261 para o RB20 e 257 Km/h para o RB20.

No Apex da curva 10, o RB20 passa a 113 Km/h e o RB19 a 74 Km.h, e a diferença entre os dois carros é agora 0.420s. Na curva 11, o RB19 trava antes do sinal de 100 metros mas não o RB 20, que trava apenas depois do sinal de 50 metros. É uma grande diferença em apenas um ano.

E as diferenças mantêm-se até final, com diferentes velocidades de passagem no Apex das curvas, sempre favoráveis ao RB20, por exemplo a curva 13, 160 Km/h vs 149 Km/h. Desta forma, percebe-se bem o que evoluiu o carro numa volta de qualificação e o outro, e isto aplica-se também na corrida, sendo que aí entram em jogo muitos outros fatores, no comportamento do carro, na forma como desgasta os pneus, como se porta com os vários compostos, etc. Mas como se percebe a Red Bull evoluiu nesta pista mais de meio segundo o que na F1 é bastante.