F1: Circuito de Zandvoort melhorado, mas ainda sem contrato para além de 2025

O futuro do circuito de Zandvoort continua incerto depois de terminado o atual contrato com a Fórmula 1 até 2025. O palco do Grande Prémio dos Países Baixos está a realizar obras de melhoramento de algumas zonas, com especial foco no pitlane e garagens, acreditando o responsável máximo que o circuito se possa manter no calendário.

Apesar da popularidade do evento e da forte ligação a Max Verstappen, atraindo multidões significativas e um entusiasmo considerável, a manutenção do circuito de Zandvoort no calendário ainda não é certa.

Robert van Overdijk, responsável do traçado, esclareceu à ZFM Zandvoort, citado pela publicação Grand Prix, que as obras pretendem melhorar as condições do circuito, especialmente na mais estreita via das boxes, admitindo essa necessidade. “Lembro-me quando Carlos Sainz passou por cima de uma pistola, de repente, tornou-se claro que a via das boxes era demasiado estreita”. O responsável revelou que a FIA e a Fórmula 1 pediram-lhe para encontrar soluções e por isso, foi necessário esta intervenção.

As negociações para um novo contrato estão em andamento, salientou Robert van Overdijk. “Não somos um estado petrolífero, onde os contratos podem ser prolongados por dez ou 12 anos. Precisamos de mais alguns meses antes de podermos tomar esta decisão, mas é evidente que a FOM gostaria de continuar a vir cá, e não se faz este tipo de investimentos para curto prazo”, disse o responsável.

Foto: Martin TRENKLER