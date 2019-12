F1, Christian Horner: “Verstappen está em posição de batalhar pelo título…”

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, diz que Max Verstappen é o piloto com melhor desempenho na Fórmula 1 neste momento e que em 2020 o holandês está pronto para lutar pelo título.

Com as regras a não diferenciarem tanto de 2019 para 2020 (em comparação com a grande mudança em 2021), um melhor entendimento da Honda e da Red Bull pode permitir a Max Verstappen impressionar na próxima temporada.

“Ele ficou com a responsabilidade de ser o líder da equipa e agora é um piloto mais experiente. Com 22 anos já completou mais de 100 corridas, o que lhe dá a experiência e o conhecimento.”

“De momento ele esta numa posição onde pode batalhar pelo Título Mundial de Pilotos. Agora somos nós que precisamos de lhe dar o carro para tal.”