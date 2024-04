F1, Christian Horner: “Max é um talento especial e este é o seu momento de ouro”

O domínio de Max Verstappen na Fórmula 1 pode tornar a competição “aborrecida”, mas Christian Horner defendeu ser preciso “apreciar o sucesso” do neerlandês.

Max Verstappen mostrou mais uma vez que está um passo à frente da concorrência no Grande Prémio da China, conquistando a sua quarta vitória nas cinco rondas realizadas esta época, mais a pole position e o triunfo na Sprint. Solidificou a sua posição no topo da classificação do campeonato, agora com uma vantagem de 25 pontos sobre os seus adversários, mas como disse Lando Norris no fim de semana passado, ver o “mesmo piloto ganhar sem lutar é aborrecido” e pode tornar pouco interessante para os fãs.

Horner rejeitou tais afirmações, salientando a importância das conquistas de Verstappen no cenário atual da F1. “Há que apreciar o sucesso. Max é um talento especial e este é o seu momento de ouro. Como vimos com todos os pilotos no passado, não dura para sempre. Trata-se de aproveitar o momento e de estar no momento e não há garantias de que lhe possamos dar um carro como este durante os próximos cinco anos”.

A confiança da Red Bull no piloto neerlandês é inabalável, além do significado histórico das suas conquistas, sendo um dos pilotos rodeado de especulação sobre o seu futuro. “Está numa forma fantástica, em sintonia com o carro e a equipa e a desfrutar das suas corridas”, acrescentou Christian Horner. “O Max é apenas um metrónomo. O ritmo que mostrou no ano passado manteve-se”.

Desde a prova no Azerbaijão de 2023, o neerlandês só foi batido duas vezes, curiosamente ambas por Carlos Sainz. Mais um triunfo em que não deu a mínima hipótese aos adversários, apesar das duas neutralizações de corrida.