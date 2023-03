F1, Christian Horner: GP da Arábia Saudita “foi a melhor corrida de ‘Checo'” | AutoSport

Sergio Pérez somou no Grande Prémio da Arábia Saudita a sua quinta vitória da carreira na Fórmula 1 e parece estar a tornar-se num especialista em circuitos citadinos, uma vez que foi o quarto triunfo em pistas deste género. A juntar a Jidá no último fim de semana, Pérez triunfou no Mónaco e Singapura em 2022 e no Azerbaijão na temporada anterior.

A quarta vitória em circuitos citadinos por parte do piloto mexicano levou Christian Horner a afirmar que este tipo de traçadados “parecem ser particularmente bons para ‘Checo'”, que ficou impressionado com o desempenho do seu piloto.

“Como geriu o ritmo, especialmente depois do safety car”, disse Horner, citado pelo Motorsport-Total.com. “Porque os dois pilotos atrás dele deram tudo. Viu-se como o seu ritmo era forte em comparação com o resto do pelotão. Esta foi a melhor corrida de ‘Checo'”.

Apesar de ter perdido, como aconteceu em Sakhir na primeira corrida do ano, uma posição no arranque – o piloto mexicano falou em mudanças nos procedimentos internos que terão de ser revistos depois da corrida em Jidá – Pérez conseguiu recuperar a liderança e vencer na Arábia Saudita. O piloto mexicano admite que foi uma boa corrida, considerando que é “difícil dizer” se foi a sua melhor corrida, mas promete que em Melbourne, na próxima prova do calendário, será ainda melhor.