F1, Christian Horner: “Estou certo de que ele (Verstappen) vai cumprir o seu contrato” | AutoSport

Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, expressou confiança de que Max Verstappen cumprirá o seu contrato até 2028, apesar dos rumores sobre a Mercedes. Horner destaca a determinação de ambos, equipa e piloto, em continuar o sucesso alcançado juntos, reforçando a importância da parceria e também abordou a relação com o pai de Verstappen, Jos, afirmando que as discussões foram inevitáveis, mas a equipa está focada nos desafios futuros, com o objetivo de manter a coesão e o desempenho: “Estou certo de que ele vai [cumprir o restante do seu contrato]”, disse Horner. “Ele tem uma grande equipa à sua volta, tem muita fé nessa equipa.

“Conseguimos muito juntos. Ele está comprometido com um acordo até 2028. Do lado da equipa, do lado do Max, estamos determinados a continuar o sucesso que já alcançámos. As suas 55 vitórias foram todas em carros da Red Bull, e todos os pódios. Estamos determinados a construir sobre isso e esperamos acrescentar muito mais no futuro.”

Os comentários de Horner surgiram depois de ter sido questionado na conferência de imprensa de quinta-feira na Arábia Saudita sobre as alegadas tensões entre ele e o pai de Max, Jos. Questionado sobre se tinha falado com Verstappen Senior após os comentários, Horner respondeu: “Falei com o Jos depois do Grande Prémio e, obviamente, dei-lhe os parabéns pelo desempenho do filho. Penso que é do interesse de todos, coletivamente, que tenhamos concordado em seguir em frente, para nos concentrarmos no futuro. Ambos temos interesse no filho dele, em fornecer-lhe os melhores carros e em tirar o melhor partido dele. Ele começou a época da melhor maneira possível, é um talento extraordinário e espero que possamos continuar a fornecer-lhe um carro competitivo. O nosso foco está no futuro. As discussões tiveram lugar após a corrida no Bahrein e estamos todos a olhar para o futuro.”

Horner foi questionado especificamente se o ar tinha sido limpo entre ele e Jos – que não está na Arábia Saudita este fim de semana. Horner respondeu: “Não vou divulgar todas as discussões que são privadas entre as partes. Mas as discussões foram inevitáveis e a equipa está concentrada nos desafios que tem pela frente. Embora tenhamos tido uma corrida dominante no Bahrein, não esperamos que o mesmo aconteça nas próximas corridas. Estamos bem cientes dos nossos concorrentes. Não é possível obter o tipo de resultados que obtivemos se não formos uma equipa unida. Para ganhar a corrida pela margem que ganhámos, para conseguir uma dupla, a volta mais rápida, a pole position – é preciso trabalhar em total harmonia para conseguir este tipo de corridas.”