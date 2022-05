F1, Christian Horner: “Este ano estamos muito mais concentrados no que se passa em pista | AutoSport

2021 foi uma das mais entusiasmantes temporadas do mundial de Fórmula 1. Dentro e fora de pista muito se passou. Em 2022 a ação parece, para já, cingir-se à pista, com os responsáveis da Red Bull e Ferrari, os principais protagonistas deste início de época, a manterem boas relações e sem desembainhar as espadas.

Para Christian Horner, responsável da Red Bull, a competição este ano é diferente.

“Bem, Mattia [Binotto] é um tipo porreiro. Por isso, é apenas um tipo diferente de competição. Mas estão a retirar o Toto da equação. Há ainda muito tempo para se poder juntar ao espectáculo. Estamos muito concentrados em nós próprios. Todas as nove equipas são nossas concorrentes. No ano passado houve muitos ataques, houve muita coisa a acontecer fora de pista, bem como em pista. Este ano parece que estamos muito mais concentrados no que se passa em pista, e penso que as corridas têm sido óptimas entre Charles e Max”, admitiu Horner.

A época passada as maiores tensões entre Max Verstappen e Lewis Hamilton começaram após o acidente no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, mas ainda antes desse episódio, a notava-se que a relação entre os dois pilotos não é respeitosa como tem sido entre o neerlandês e Charles Leclerc.

“Penso que é a diferença para a Ferrari é curta, temos tido grandes corridas e pode-se ver que há um grande respeito entre Charles e Max”, acrescentou Horner. “Estão a gostar de competir um com o outro, podemos ver isso, e eu esperava que não tivéssemos outro ano tão competitivo como no ano passado. Mas parece que a luta pode ir até ao fim”, concluiu o chefe de equipa da Red Bull.