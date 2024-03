F1: Christian Horner destaca área onde a Ferrari pode ser mais forte do que a Red Bull

Christian Horner destacou a capacidade de gerir os pneus como uma área crucial em que a Ferrari melhorou e parece mais forte do que a Red Bull, dando ao mesmo tempo a indicação que são necessárias melhorias neste aspeto. O responsável de Milton Keynes salienta que os dados do Grande Prémio da Austrália observam uma tendência semelhante ao final da temporada de 2023.

Na corrida na Austrália a Pirelli introduziu seu composto de pneu C5 mais macio pela primeira vez em 2024. Apesar de não ser a escolha preferida das equipas, todos os compostos sofreram de problemas de granulação no circuito de Albert Park. Isto representou um desafio para a Red Bull, cuja corrida foi prejudicada por problemas técnicos, incluindo um problema nos travões do carro de Max Verstappen e danos no fundo do monolugar de Sergio Pérez.

“É uma área em que a Ferrari é particularmente forte”, disse Horner sobre as questões com a granulação dos pneus na Austrália. “Por isso, provavelmente não é coincidência que eles tenham sido fortes em Las Vegas e fortes aqui, por isso é uma área em que precisamos de melhorar nos circuitos com limitações na frente [eixo da frente dos monolugares]. A Ferrari tem uma equipa forte, tem dois pilotos fortes, um carro decente e tivemos uma [corrida] difícil, e eles aproveitaram-na”.

Horner recordou que ainda faltam 21 corridas para o final da temporada e que mesmo num circuito onde tiveram problemas desde sexta-feira, a equipa trabalhou muito para as tentar solucionar. Max Verstappen estava muito satisfeito com o equilíbrio” para a corrida, “mas nunca chegámos a ver se funcionaram”. Ainda assim, “foi inegável que a Ferrari esteve muito forte este fim de semana”, considerou Horner, tornando imperativo que a Red Bull se concentre em melhorar alguns aspetos do RB20.