F1, Christian Horner: “A Honda não quebrou promessas…”

Christian Horner diz que 2019 foi um ano excelente para a Red Bull. Horner falou da progressão ao longo do ano e também aproveitou para fazer algumas sugestões sobre relações passadas da equipa britânica.

“Tivemos um bom carro em muitos dos circuitos, mas também fomos progredindo ao longo do ano com a Honda e com a Exxon Mobil. Têm sido resultados muito positivos.”

“A primeira vitória da Honda, desde o seu regresso, na nossa casa foi excelente. Ele trabalharam muito para chegar a este ponto, apesar do seu regresso ter sido muito difícil nesta era híbrida.”

“Este é o primeiro ano em que o que nos foi prometido, foi entregue. A Honda não quebrou promessas. Aqui temos uma parceria diferente. É uma parceria verdadeira, onde podemos ver o significado dos resultados para a Honda.”