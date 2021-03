F1, CEO da Alpine, Laurent Rossi: “A nossa visão é ver o nome da Alpine no lugar mais alto do pódio”

A equipa Alpine F1 apresentou ontem a sua visão estratégica para a entrada no universo da F1. Um dos protagonistas doi o CEO da Alpine, Laurent Rossi: “Hoje estamos muitos orgulhosos de apresentar o primeiro monolugar da história da Equipa Alpine F1, que irá competir no Campeonato do Mundo de 2021. Este é um marco muito importante para a Alpine, que assim se posiciona como a marca de topo na inovação no seio do Grupo Renault. A Alpine tem um lugar natural num desporto com um altíssimo grau de exigência, prestígio e performances como a Fórmula 1 e estamos ansiosos com a estreia dos A521 entregues aos comandos dos nossos dois pilotos, o bicampeão do Mundo de Pilotos da F1 Fernando Alonso e Esteban Ocon. Os objetivos para esta época são claros, manter a competitividade que atingimos o ano passado e lutar pelos pódios. A nossa visão, a longo prazo, é ver o nome da Alpine no lugar mais alto do pódio na Fórmula 1. O desporto automóvel está no nosso ADN e chegou a altura de ter as cores da Alpine a correr e competir na Fórmula 1, no pináculo das corridas de automóveis.”