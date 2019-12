F1: Carro de 2020 da Ferrari divulgado pela imprensa italiana

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport revelou uma imagem do design do carro da Ferrari para 2020. Intitulado de ‘Projeto 671’, a Ferrari espera que o sucessor do SF90 consiga corresponder às altas expetativas.

Em 2019, Sebastian Vettel e Charles Leclerc só conseguiram vencer corridas na segunda metade da temporada, permitindo à Mercedes conquistar o título de construtores sem quase nenhuma oposição por parte da equipa de Maranello.

Para 2020, o chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, já disse que a equipa está a trabalhar em ter um carro com mais downforce. O La Gazzetta dello Sport também refere que a Ferrari vai introduzir novas asas e um novo sistema hidráulico, que para 2021 será banido.