F1: Carreira de engenheiro pode ser opção para Sebastian Vettel

Sebastian Vettel está no seu último ano de contrato com a Scuderia Ferrari na Fórmula 1, mas encontra-se em discussões para uma possível renovação.

O quatro vezes campeão do mundo pela Red Bull Racing, está na Ferrari desde 2015, tendo estreado-se na Fórmula 1 em 2007, com 19 anos.

Num vídeo partilhado pela equipa italiana, Vettel respondeu a algumas perguntas dos adeptos. Uma das perguntas foi sobre se Vettel poderia seguir a carreira de engenharia quando acabasse de correr.

“Antes de começar profissionalmente a minha carreira, quando acabei o secundário, eu estava a planear ir para a universidade e estudar engenharia mecânica. Por isso, é algo em que posso pensar.”

“Desenvolvi muitos interesses ao longo do tempo, mas a engenharia é algo que me fascina. Gosto de perceber como tudo funciona. Gosto de saber o que está a acontecer no carro, no desenvolvimento dele, para depois juntar tudo. Pode ser algo para o futuro.”