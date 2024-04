F1: Carlos Sainz teme que título possa ser decidido muito cedo

Depois de três vitórias em quatro corridas, não vencendo apenas na corrida em que Carlos Sainz triunfou e Max Verstappen desistiu devido a um problema técnico do RB20, a Red Bull lidera ambas as classificações da Fórmula 1. Por isso, o espanhol explica que “mais austrálias” são necessárias para evitar que os adversários se afastem neste primeiro terço da temporada.

Carlos Sainz admite que a Red Bull pode ter “vantagem no primeiro terço da época, até introduzirmos uma ou duas atualizações que nos permitam lutar contra eles de forma mais consistente”. No entanto, para o piloto espanhol, nessa altura poderá ser “um pouco tarde demais” para a Ferrari poder discutir o mundial.

O piloto espanhol da Ferrari subiu ao pódio em três das quatro provas já realizadas, falhando um devido à apendicite que o retirou de pista na Arábia Saudita. Além disso, venceu na Austrália e persegue o seu companheiro de equipa na tabela do mundial de pilotos, com 55 pontos. Embora veja a Ferrari numa posição melhor do que no ano passado, o piloto espanhol salienta que a Red Bull ainda tem uma vantagem.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI