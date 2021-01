F1, Carlos Sainz: “Quero estar na luta pelo título num futuro próximo”

Carlos Sainz vai pilotar em 2021 pela Ferrari, depois de em 2020 ter ajuda a McLaren a conquistar a terceira posição no Campeonato de Construtores. Sainz, que já pilotou pela Toro Rosso, Renault, McLaren e pretende estar num futuro próximo a lutar pelo campeonato do mundo de pilotos.

Outro espanhol que sabe o que é lutar por campeonatos do mundo, e já os venceu por duas vezes, é Fernando Alonso. Apesar de Sainz já ter passado por três equipas que Alonso também passou (Renault, McLaren e Ferrari), o filho do antigo campeão do mundo de ralis não pretende igualar a carreira do seu compatriota.

Em entrevista ao crash.net, Sainz afirmou: “Acho que é difícil comparar as nossas carreiras, são tempos diferentes, rivais diferentes. Mas, sei que quero estar numa luta pelo Campeonato Mundial e quero chegar a essa posição o mais rápido possível porque sinto-me pronto para o desafio”.

Quanto às comparações com Alonso, Sainz brincou um pouco, afirmando que “já estive na Renault e não consegui dois campeonatos do mundo”.

Apesar disso, para Sainz, “o Alonso é um piloto muito forte, mas nunca haverá outro Fernando Alonso. Ele foi um pioneiro e eu estou a tentar criar a minha carreira, a minha maneira de fazer as coisas, de ver, de pilotar. Veremos até onde me leva”.