F1: Carlos Sainz assinou dois anos com a Mercedes?

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Carlos Sainz foi o piloto escolhido pela Mercedes para substituir Lewis Hamilton em 2025. A confirmar-se, é uma surpreendente ‘troca’ que deixa em aberto a perspetiva de perceber quem… vai ficar a ganhar!

Carlos Sainz e George Russell vs Lewis Hamilton e Charles Leclerc era algo que não se perspetivava há uns meses, mas que agora se pode tornar realidade.

O facto de Fernando Alonso ter sido confirmado na Aston Martin, não era algo que tivesse muito a ver com a questão Mercedes, pois é bem provável que o desejo principal de Toto Wolff seja Max Verstappen, mas o austríaco, que já anda na F1 há muito tempo sabia ser quase impossível, era preciso haver um cataclismo na Red Bull para que isso sucedesse e olhando para o que se passa atualmente no ‘caso Horner’ tudo está agora aparentemente muito mais calmo para os lados da Red Bull, e mesmo que seja uma paz podre, pouca diferença fará, como ainda agora se percebeu com mais uma dobradinha no Japão.

Quanto à Mercedes, o que quer Sainz, é um carro forte para fazer o que tem vindo a fazer com a Ferrari, e sabendo que já não há volta a dar, se finalmente a Mercedes acertar com o carro em 2025, e se confirmar a ida do espanhol para lá, não há melhor motivação para Sainz do que querer suplantar a Red Bull, Ferrari e McLaren, onde esteve e saiu.

Para a Mercedes, Carlos Sainz é mesmo o melhor piloto disponível no mercado que a equipa pode acolher. Se a informação da Gazzetta dello Sport for credível, Sainz terá assinado um contrato de dois anos com a Mercedes.

Tem-se falado muito de Andrea Kimi Antonelli, mas são muito poucos os que acreditam que a Mercedes ia arriscar um jovem em 2025 que ainda agora chegou à Fórmula 2. Por muito bom que seja, tem ainda tudo a provar. Provavelmente, Antonelli vai para a Williams durante algum tempo, tal como sucedeu com Russell. Depois e com ele, a rapidez com que ‘salta’ para a Mercedes. Russell esteve lá três anos…

Não era muito crível que Sainz aceitasse neste momento a Audi. Talvez um dia, mas agora é muito pouco provável…