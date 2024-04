F1, Bruno Famin (Alpine): “o carro que temos agora é o resultado da gestão anterior”

Bruno Famin, responsável da equipa Alpine na Fórmula 1 desde o verão de 2023, deixa claro que o A524 “é o resultado da gestão anterior”.

Após as quatro primeiras corridas da temporada, a Alpine encontra-se no fundo da classificação do campeonato do Mundo de construtores, sem um único ponto alcançado, depois de ter apresentado um renovado monolugar para 2024 e assumindo desde cedo que o início do ano iria ser complicado . No entanto, o chefe de equipa Bruno Famin coloca a responsabilidade da produção do A524 na anterior gestão da equipa.

Em entrevista ao Formula1.com, Famin sublinhou que a equipa quer “aproveitar estes momentos difíceis. Sabemos que todas as equipas têm altos e baixos. Nós estamos num momento mau, mas vamos aproveitar a oportunidade para nos tornarmos mais fortes muito em breve e, com certeza, fazer as mudanças necessárias na equipa para atingirmos os nossos objetivos”.

Insistindo que a Alpine não está à venda, depois de terem surgido rumores nesse sentido, Bruno Famin admite que “o carro que temos agora é o resultado da gestão anterior, mas o que é importante é o que estamos a fazer agora. E estou satisfeito com o que estamos a fazer. Claro que o caminho é muito longo e temos muito a melhorar”.

A Fórmula 1 vive um ciclo invulgar, uma vez que os atuais monolugares vão sofrer fortes alterações em resultado da introdução de novos regulamentos em 2026, podendo começar a trabalhar na próxima geração a partir de janeiro do próximo ano. Isso faz com que as equipas estejam ‘presas’ aos atuais monolugares durante esta temporada e a próxima, apenas desenvolvendo-os, mas sem existirem grandes mudanças no seu design.