F1: Batalha feroz por patrocínio milionário

Por isso, e após o recente acordo da Ferrari com a Hewlett-Packard para se tornar o seu patrocinador principal , resultando numa mudança de nome para Scuderia Ferrari HP, a estrutura italiana poderá estar um passo atrás neste potencial acordo. Com o patrocínio do título da Ferrari já garantido, poderá haver pouco espaço para a Mastercard reivindicar uma posição de destaque semelhante, acontecendo o mesmo com as restantes equipas, cujos patrocinadores principais já constam da designação oficial.

Cada uma das equipas anseia por conseguir o acordo com a multinacional norte-americana de serviços financeiros, que deverá injetar um valor monetário considerável na equipa beneficiária. Segundo a mesma publicação, se for a McLaren a consegui o acordo, poderá resultar na alteração da designação da equipa.

