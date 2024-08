F1, Balanço de verão: Sauber

A Sauber tem tido uma época difícil, com os seus melhores resultados a serem três finais no 13.º lugar, deixando Valtteri Bottas em 21.º lugar no campeonato de pilotos, uma posição desanimadora, considerando que existem apenas 20 concorrentes a tempo inteiro.

O ano da equipa tem sido atormentado por problemas, incluindo a questão na porca da roda que demorou muito tempo a resolver, fazendo os pilotos perderem muito tempo nas suas paragens nas boxes. E, apesar de algumas atualizações, nota-se pouco as melhorias no desempenho do carro.

Com a transição da Sauber para a Audi em 2026, a estrutura tem que investir em recursos, após os anteriores donos terem tido dificuldades em colocar a equipa num patamar mais alto. Com poucos recursos e incapaz de competir com rivais mais bem financiados, a Sauber passou por período conturbado e pode demorar a subir na classificação.

Ainda assim, a falta de ritmo do C44 deste ano levantou preocupações sobre questões fundamentais no gabinete de design da Sauber, possivelmente relacionadas com uma má gestão, investimento inadequado ou lutas internas pelo poder.

A curta duração do mandato de Oliver Hoffman, que foi substituído pelo antigo chefe da Ferrari, Mattia Binotto e a saída de Andreas Seidl também podem não ajudar ao cumprimento de certas metas propostas.

As constantes mudanças na gestão e na propriedade, com lutas políticas internas e questões de investimento por parte da Audi, tiveram um impacto significativo no desempenho da Sauber na pista. Embora haja esperança de um futuro mais risonho sob o controlo total da Audi, a Sauber precisa de um período de estabilidade para capitalizar o seu potencial. Até lá, é provável que o resto de 2024 continue a ser uma época difícil e desafiante para a equipa suíça.

Sauber – Nota 1

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA