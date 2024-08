F1, Balanço de verão: McLaren

O ressurgimento da McLaren como concorrente direta da Red Bull é um marco notável da temporada de 2024. Após ter tido dificuldades no início de 2022, quando a equipa enfrentou problemas graves, como o sobreaquecimento dos travões, a McLaren fez progressos significativos e surge agora na contenda pelo mundial de construtores.

Desde a introdução de uma importante atualização do pacote no Grande Prémio de Miami, no início de maio, a McLaren tem estado constantemente na luta pelas pole positions e pelas vitórias nas corridas. Este desempenho consistente com cada atualização sugere que a equipa tem agora um conhecimento profundo do seu carro e uma compreensão clara para obter o melhor desempenho. As atualizações funcionam como pretendido, indicando que o caminho de desenvolvimento da McLaren está bem alinhado.

No entanto, apesar de ter um dos melhores carros da grelha, a McLaren ainda enfrenta desafios, particularmente no que diz respeito à estratégia. A equipa mostra uma tendência para hesitar em decisões críticas, o que lhe custou pontos valiosos em algumas corridas.

Lando Norris, um dos principais pilotos da equipa, assume frequentemente a responsabilidade pelas oportunidades perdidas, mas a realidade é que a equipa precisa de ser mais rápida e mais decisiva em certos momentos importantes das corridas. A estrutura reconhece as suas falhas e trabalha para melhorar, mas toda a ‘novela’ durante o Grande Prémio da Hungria, que acabaria com o primeiro triunfo de Oscar Piastri na F1, é um claro sinal que há muito ainda para resolver internamente. A equipa inglesa precisa de ‘reaprender’ a vencer, a tomar decisões rápidas num ambiente tenso, que ajudem a um resultado positivo.

O carro está, indiscutivelmente, entre os melhores da grelha e por isso, a atenção coletiva devia centrar-se em aperfeiçoar as suas estratégias de corrida para capitalizar totalmente o ritmo do monolugar e da sua dupla de pilotos.

