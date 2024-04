F1: Ayao Komatsu identificou “grandes problemas de comunicação” na Haas

Ayao Komatsu deu conta dos desafios que a Haas enfrentou devido a “grandes problemas de comunicação”, havendo necessidade de uma maior colaboração dentro da equipa.

Ao assumir o seu cargo, após a saída de Günther Steiner, Ayao Komatsu deu prioridade à melhoria da comunicação e da eficiência entre as várias instalações da equipa, incluindo a sede nos Estados Unidos, o gabinete de design em Itália e a fábrica no Reino Unido, focando-se agora em produzir atualizações para desenvolver a base do VF24.

Com departamentos espalhados entre países, foi pedido à nova liderança da Haas um esforço concertado para simplificar os processos e garantir a coordenação entre todos, disse Komatsu durante o podcast Beyond The Grid.

Destacando o seu foco no desenvolvimento do monolugar, algo que não apresentou os resultados esperados nas temporadas anteriores, Komatsu sublinhou que quando deu início à sua liderança da equipa teve de melhorar processo. “Com uma fábrica no Reino Unido e uma fábrica em Itália, principalmente entre o Reino Unido e a Itália, não estávamos a funcionar corretamente como equipa, existiam grandes problemas de comunicação”, disse o chefe de equipa da Haas. “Em Itália, temos um gabinete de design e um departamento de aerodinâmica, ou seja, basicamente desenham o carro. Nas instalações do Reino Unido está a equipa de corrida, a engenharia de corrida e todas as funcionalidades para analisar o desempenho do carro. Estes dois grupos têm de trabalhar em conjunto, mas isso não estava a acontecer”.

Garantindo que esse é ainda o seu “principal objetivo, fazer com que estas duas instalações trabalhem em conjunto”, Komatsu explicou que não “foi dado um enquadramento adequado” aos funcionários da Haas “para trabalharem em conjunto”.

Ayo Komatsu disse ainda que, apesar do facto de ter duas instalações separadas – uma em Itália e outra no Reino Unido – “não ser o ideal”, há ainda muitas coisas para melhorar “para que funcione”.