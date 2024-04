F1: Ayao Komatsu identifica fragilidade que precisa de ser corrigida

“Duas corridas seguidas [a pontuar]”, começou por dizer Ayao Komatsu. “Honestamente, todo o esforço da equipa, duas paragens nas boxes que foram muito, muito complicadas, os rapazes fizeram um trabalho fantástico para que os nossos pilotos saíssem à frente dos nossos adversários. É um esforço de equipa fantástico e eu não podia estar mais satisfeito”. Ainda assim, o responsável identificou algumas fragilidades que espera serem corrigidas. “A nossa operação de corrida não foi completamente perfeita. Podíamos ter feito uma coisa melhor. Na primeira paragem nas boxes do Kevin, a estratégia não foi correta, por isso temos de analisar essa questão. O mesmo aconteceu no Barém, não podemos continuar a cometer esses erros”.

Apesar da Haas ter conseguido colocar os seus dois pilotos dentro dos pontos no Grande Prémio da Austrália, o chefe de equipa Ayao Komatsu acredita que há espaço para melhorias, particularmente em termos de decisões estratégicas durante a corrida. Embora tenha ficado satisfeito com os nono e décimo lugares de Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, respetivamente, Komatsu admitiu que a estratégia seguida para a prova do dinamarquês não foi a melhor.

