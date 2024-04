F1: Aston Martin satisfeita com equipa técnica, nega oferta milionária a Adrian Newey

Mike Krack refutou as especulações que sugerem que a Aston Martin fez uma oferta de contrato lucrativa para atrair Adrian Newey. Circularam informações, através do Motorsport.com, sobre a suposta tentativa da Aston Martin de assegurar os serviços de Newey. Isto aconteceu no meio da turbulência interna na Red Bull.

Os rumores ainda davam como possível a saída de pessoal-chave, como Helmut Marko, Adrian Newey e até Max Verstappen. No entanto, em resposta aos rumores, a Aston Martin negou inequivocamente qualquer oferta por Newey, dissipando as sugestões de uma tentativa de garantir os serviços do lendário designer de F1.

Em declarações à Sky, Mike Krack negou que a Aston Martin tenha feito uma oferta “astronómica” por Newey. “Não. Temos uma equipa técnica muito forte com o Dan [Fallows], o Tom [McCullough], o Luca [Furbatto]. E o Bob Bell juntou-se recentemente a nós. Por isso, estamos bastante satisfeitos com o que temos atualmente”.

O engenheiro britânico, por sua vez, afirmou ao RacingNews365 que “desde os meus 10 anos, mais ou menos, e certamente por volta dos 12, que queria ser designer – acho que não conhecia a palavra engenheiro – de automobilismo e, idealmente, de Fórmula 1. Foi nisso que investi toda a minha adolescência. Consegui o primeiro emprego nas corridas de automóveis quando me licenciei. Gostei imenso e continuo a gostar. Por isso, acho que enquanto continuar a gostar e a equipa me quiser, vou continuar a fazê-lo no imediato, e depois veremos no futuro. Não tenho tendência para planear muito para a frente”.