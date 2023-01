F1: Aston Martin prevê que ‘porpoising’ se mantenha em 2023 | AutoSport

O ‘porpoising’, ou efeito oscilatório, sentido desde cedo nos novos monolugares produzidos segundo as alterações ao regulamento técnico foram um grande tema durante toda a temporada de Fórmula 1. Algumas equipas anteciparam o problema e amenizaram os constrangimentos ao desempenhos dos seus monolugares, outras parece terem sido apanhadas de surpresa.

Adrian Newey referiu recentemente que “todos deveriam saber” o efeito que resulta destes carros, enquanto Pat Symonds, que liderou a equipa que desenvolveu as alterações regulamentares afirmou não ter antecipado esta situação.

Para garantir a saúde dos pilotos, a FIA decidiu aplicar um conjunto de medidas para resolver o problema, mas o diretor técnico adjunto da Aston Martin, Eric Blandin explicou que a sua equipa não prevê que este efeito desapareça por completo nos carros de 2023.

“Não vai desaparecer completamente”, disse Blandin. “É algo que é inerente a este conjunto de regulamentos. Há grandes túneis a canalizar o ar por baixo de um carro que corre muito perto do chão e que efetivamente tem uma saia criada pelos bordos do fundo que está a selar o ar. Esta combinação é o que torna o carro suscetível ao ‘porpoising’.

O engenheiro da equipa de Silverstone afirmou que todos os carros sofrem o efeito oscilatório, sendo em alguns mais pronunciado do que noutros. Blandin referiu que “utilizamos as mesmas ferramentas – túnel de vento, CFD, software – mas tudo se resume à forma como extraímos os dados e como os utilizamos”. Adianta ainda que “a simulação do problema é complicada. Não há muitas ferramentas que possam fazer isso. Num lado computacional, não se pode prever isso com software normal” e não basta colocar um modelo do carro “no túnel de vento”. Trata-se de “um problema dinâmico, visto que as cargas aerodinâmicas estão constantemente a mudar”.

O responsável da Aston Martin considera que já foram feitos muitos avanços nesta área, sendo possível “identificar o que estava a causar o ‘porpoising’” e com isso controlar melhor as questões que levantam na performance do carro.