F1: Aston Martin pede revisão da penalização a Fernando Alonso

E só no caso dos Comissários “determinarem, conforme o artigo 14.3 do Código Desportivo Internacional da FIA, que esse elemento existe, será convocada uma segunda parte da audiência”.

Como acontece sempre nesta situação, “a audiência será realizada em duas partes”, escreveram os comissários da FIA no comunicado. A primeira parte consistirá em ouvir provas sobre se existe um “elemento novo significativo e relevante que não estava disponível para a parte que solicitou a revisão no momento da decisão em causa”.

O contacto entre os dois pilotos espanhóis na curva 9 resultou num furo no AMR24 de Alonso, obrigando-o a abandonar a corrida, sendo ainda considerado culpado pelo incidente. Apesar de Sergio Pérez aproveitar a situação para garantir um lugar no pódio, a Aston Martin argumenta que Alonso não deve ser o único responsável pela colisão.

A Aston Martin solicitou formalmente à FIA o seu “direito de revisão” em resposta à penalização de 10 segundos e três pontos de penalização aplicada a Fernando Alonso na sequência do incidente com Carlos Sainz durante a corrida Sprint do Grande Prémio da China.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI