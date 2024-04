F1: Aston Martin aposta forte para manter Fernando Alonso

Aston Martin aposta num contrato de longa duração para manter Fernando Alonso, mas quer também quer cativar o piloto espanhol com a introdução de melhorias no carro deste ano e na expectativa de apresentar um bom projeto com a Honda em 2026.

A Aston Martin está a tentar fazer tudo o que está ao seu alcance para manter Fernando Alonso na equipa, mesmo que o piloto possa estar inclinado a prolongar o seu contrato. De acordo com o chefe de equipa Mike Krack, o espanhol deve ser mantido para além da época de 2025 com um cenário global atrativo. Este plano enquadra-se perfeitamente na parceria planeada com a Honda a partir de 2026, altura em que a equipa britânica ganha mais independência.

“Quando tivermos o túnel de vento disponível e o novo simulador e tudo estiver finalizado em conjunto com a Honda, será certamente atrativo, definitivamente mais do que há dois anos”, disse Krack depois do GP do Japão, antevendo o cenário que pode apresentar a Alonso. “Mas também sabemos que, apesar de ser bom ter todas estas coisas, é preciso ter resultados em pista. É a única forma de sermos julgados. É a coisa mais importante”.

Sabendo que Alonso persegue o regresso às vitórias e lutar por outros objetivos, que neste momento não estão no horizonte, o chefe de equipa admite que é preciso “fazer mais. Precisamos mesmo de fazer mais. Mas penso que se ele [Alonso] consegue lutar e não está parado algures no meio do nada, isso é um primeiro passo. Não vamos parar. Vamos trazer mais peças durante a época para o motivar e para o fazer feliz na Aston Martin”.

O compatriota de Alonso e embaixador da Aston Martin, Pedro de la Rosa confirmou, em declarações à Cadena Ser, que a equipa só pensa em manter o piloto na sua estrutura, não havendo qualquer outro plano. “O mais importante é dar a Fernando razões para ficar connosco. Queremos desesperadamente que fique connosco e na equipa não contemplamos um cenário diferente. Estamos a trabalhar para que o Fernando continue e estamos a trabalhar como se ele fosse continuar. Não existe um plano B. O nosso plano A, B e C é o Fernando. Não estamos a considerar mais nada. A equipa está muito feliz com Fernando e Lance [Stroll]”.

De la Rosa identificou ainda que “a arma mais importante para convencer Fernando” é dar-lhe “um carro cada vez mais competitivo”.

Apesar de tudo o que os responsáveis da Aston Martin digam em público, Helmut Marko sugeriu que a equipa britânica possa ter outras opções. O consultor da Red Bull afirmou no Speedweek que a “Audi quer uma decisão de Carlos Sainz muito em breve. Se o ‘rádio’ do paddock for de confiança, a Aston Martin também está a exercer pressão em várias direções”.