F1: Andretti continua a ter o objetivo de se juntar à grelha em 2026

Mario Andretti revelou que espera sinais positivos para a entrada da Andretti na Fórmula 1 de “uma reunião importante” que se realizará em breve, além de existirem profissionais experientes ansiosos por se juntarem à futura equipa no mundial de monolugares da FIA, apesar da Formula One Management (FOM) não ter aceitado a sua candidatura e no seguimento da abertura das instalações em Silverstone, anunciada esta semana.

O campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1978 e pai de Michael Andretti, o líder da Andretti Global, confirmou que os preparativos, incluindo o desenvolvimento do carro e os testes em túnel de vento, estão bem encaminhados, com aspirações de fazer a sua estreia na F1 em 2026, apesar da rejeição da FOM

A visão de Andretti para uma nova equipa de Fórmula 1 está a atrair uma atenção significativa de talentos de topo na indústria dos desportos motorizados. Em declarações à Sports Illustrated, Andretti enfatizou as sólidas bases estabelecidas pela estrutura e nos passos que têm sido dados para poderem competir no mundial.

“Nunca paramos de trabalhar desde o início”, disse à Mario Andretti. “Já temos um carro, um túnel de vento e assim por diante. Neste momento, o objetivo é estar na grelha de partida em 2026. Estamos a trabalhar continuamente nisso todos os dias, independentemente do que foi apresentado à imprensa até agora. Penso que temos uma abordagem válida para esse efeito. A FIA colocou-nos à prova, se quiserem, para que pudéssemos verificar todos os requisitos e temos que ter a aceitação que precisamos da FOM, mas vamos ter uma reunião importante em breve e esperamos ter alguns resultados positivos”.

O antigo piloto salientou que, e acreditando numa nova avaliação positiva por parte da FOM, quando o projeto da Andretti foi aceite, a equipa não começa do zero, uma vez que há profissionais prontos a trabalhar para os norte-americanos. “Há muitos elementos-chave a definir assim que tivermos um ‘Ok’ total”, continuou Andretti. “Porque mesmo o pessoal, indivíduos muito experientes, que querem juntar-se a nós, têm de receber um “sim” positivo antes de renovarem um contrato. Quando recebemos o ‘sim’, não começamos do zero. Já estamos a caminho”.