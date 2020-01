F1, Andreas Seidl: “Em 2021 vamos tentar competir com o máximo de orçamento disponível…”

Para 2021 a Fórmula 1 vai fazer mudanças nos seus regulamentos. Uma dessas mudanças é a introdução de um teto orçamental para todas as equipas. A falar ao motorsport.com, Andreas Seidl disse que esse teto orçamental é algo necessário para se poder competir com as equipas da frente.

“O teto orçamental é a única hipótese de conseguirmos competir com as equipas de topo, pois é preciso estar ao mesmo nível em termos de orçamento.”

Este teto orçamental para 2021 tem feito com que existam várias declarações de como o ano de 2020 será o mais caro de sempre, embora o CEO da Fórmula 1, Chase Carey, já tenho dito o contrário. Para Seidl, a McLaren não vai aumentar os gastos em 2020 para estar numa melhor posição em 2021.

“É preciso ser realista sobre 2020. Mesmo que nos dessem 100 milhões de dólares a mais, primeiro é preciso saber onde colocá-los, para que se produza melhor num curto espaço de tempo”

“Não estou preocupado com 2020 e também não estou preocupado com as equipas de topo a dizerem que vai ser o ano mais caro. A aerodinâmica será um fator diferenciador e com limitações no túnel de vento, não podes fazer tudo.”

“Em 2021 vamos tentar competir com o máximo de orçamento disponível. Quanto às equipas de topo, elas começam um pouco à frente porque já estavam à frente. Fizeram um bom trabalho antes, com metodologias já estudas e trabalhadas.”