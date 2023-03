F1: Andrea Stella satisfeito com o “progresso constante” de Piastri | AutoSport

Oscar Piastri prepara-se para a corrida em casa, uma vez que a próxima ronda do calendário da Fórmula 1 realiza-se em Melbourne, na Austrália. Em época de estreia no mundial da FIA de monolugares, Piastri tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento, mas na Arábia Saudita esteve melhor em qualificação e corrida do que o seu companheiro de equipa Lando Norris, apesar de ter sofrido um toque nas primeiras curvas que o atirou dos dez primeiros para o fundo do pelotão.

O progresso do piloto australiano deixa satisfeito o chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella.

“Se olharmos para trás, o treino livre 1 [da Arábia Saudita] já foi um pouco mais competitivo do que no Bahrein, no treino livre 2 esteve mais próximo [de Lando Norris] e depois no três esteve praticamente ao mesmo nível de Lando”, explicou Stella. “Capitalizou na qualificação e depois foi muito forte na corrida. Para mim, vejo uma progressão mais constante, que é, em última análise, o plano que temos para ele”.

O responsável pela equipa de Woking admitiu que o GP da Austrália pode ser momento mais emotivo para Piastri, mas garante que o piloto australiano e a McLaren vão trabalhar para se “manter concentrado na corrida e manter este ritmo excecional de desenvolvimento, sessão após sessão”.