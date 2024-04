F1, Andrea Stella: “Ainda podemos vencer a Red Bull este ano”

Como já disse Zak Brown antes, produzir um carro vencedor pode ser a única maneira de manter Norris, dado o interesse da Red Bull, recentemente relembrado por Helmut Marko. O consultor da Red Bull confirmou o interesse em assegurar Lando Norris, apesar do atual compromisso do piloto britânico com a sua atual equipa.

Apesar de um início de temporada de 2024 posicionada discretamente entre a Ferrari e a Mercedes na hierarquia do pelotão, o segundo lugar alcançado por Lando Norris em Xangai, restando apenas Max Verstappen por bater na classificação, poderá ter mostrado o potencial da McLaren, que aspira desafiar a Red Bull com maior frequência. Assim acredita, Andrea Stella.

