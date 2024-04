F1, Andrea Kimi Antonelli: promessa da F2 brilha em teste com a Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, piloto júnior da Mercedes, provou pela primeira vez o ‘gostinho’ da Fórmula 1 e logo em grande estilo. O italiano de apenas 17 anos participou num teste de dois dias no Red Bull Ring com a equipa alemã, e – muito naturalmente – descreveu a experiência como “incrível”.

Antonelli, que subiu para a F2 com a Prema Racing esta temporada, completou cerca de 500 km no Mercedes W12 F1 da Mercedes, o monolugar de 2021. Apesar da… neve ter atrapalhado o primeiro dia, o jovem piloto não se deixou abater e aproveitou todas as oportunidades que teve.

O teste faz parte do programa histórico da Mercedes, que preserva e opera carros antigos da equipa para atividades promocionais, mas para o efeito, dar ao jovem a sua primeira sensação do que é um F1, chegou bem: “Foi uma experiência incrível, adorei cada segundo”, disse Antonelli, radiante, num vídeo direto do pit lane. “No primeiro dia, a neve não colaborou, pelo que não conseguimos acelerar muito.

Mas o segundo dia estava seco, fizemos várias voltas e foi muito divertido.”

Mesmo com o contratempo inicial, Antonelli aproveitou ao máximo o segundo dia, acumulando quilómetros em pista. No final, agradeceu a toda a equipa pelo trabalho e expressou a sua felicidade com o futuro: “Quero agradecer a todos pelo esforço e dizer que estou ansioso pelo que está por vir.”

O teste de Antonelli teve lugar num momento crucial para a Mercedes. A equipa avalia opções para substituir Lewis Hamilton, que se mudará para a Ferrari em 2025. O chefe de equipa, Toto Wolff, mencionou o jovem italiano como um dos candidatos potenciais, mas dificilmente a equipa arrisca ao ponto do colocar como piloto efetivo sem passar antes por um ‘satélite’: “Temos um garoto muito promissor”, disse Wolff. “Não quero colocá-lo sob pressão extra, mas tudo indica que ele pode ser um dos grandes.”

Será que Antonelli vai despontar como a próxima estrela da Mercedes? O teste na Áustria foi apenas o começo, e os fãs da F1 aguardam ansiosamente para ver o que o futuro reserva para essa jovem promessa, que muito provavelmente chegará à F1, embora tenha ainda muito para provar. Este foi mesmo só o começo…